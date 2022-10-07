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Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

07.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'yi Gazi Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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