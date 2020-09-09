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Afyonkarahisar'da 8 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.09.2020 20:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 8 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 8 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adres bilgisi de paylaşıldı.

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