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Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 95 parça tarihi eser ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR(AA)- Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 95 parça tarihi eser ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan şüpheli A.K'nin, elinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulunduğunu, bunları satmak için görüşmeler yapacağı ihbarını aldı.

Şüpheliler A.K. ve S.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 66 sikke, 13 yüzük, 16 obje, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 17 mermi ele geçirdi.

Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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