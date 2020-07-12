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Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk boğuldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, açık su kuyusuna giren 7 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkisindeki açık su kuyusuna girdi.

Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü.

İki çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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