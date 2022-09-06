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Afyonkarahisar'da ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü öldü

06.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ağaca çarpan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selim İzci'nin kullandığı 03 HK 851 plakalı ATV tipi arazi aracı, Karacalar köyünde ağaca çarptı.

Kazada yaralanan İzci, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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