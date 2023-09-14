Afyonkarahisar’da akıllara durgunluk veren soruşturma

6 Eylül tarihinde kent merkezi Erenler Mahallesinde yaşanan olayda, E.S. (25) isimli şahıs aralarında husumet bulunan dayıları İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı. Mahalledeki polis noktasına yaklaşık 100 metre kala yaşanan olayda E.S., pompalı tüfekle üzerlerine ateş açtığı dayıları Kadir Kazak olay yerinde hayatını kaybederken diğer dayısı İ.K., ise ağır yaralandı.

Olayı haber alarak bölgeye giden yerel ve ulusal medya mensupları ise yaşananları haberleştirdi. Olayı kamuoyuna duyuran 5 gazeteci hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerinin alınması için gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise gazetecilere ulaşarak ifadelerinin alınmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Erenler Polis İrtibat Noktasına giden ve aralarında ulusal medya mensuplarının da olduğu 5 gazetecinin ifadesi alındı. ‘Soruşturmanın Gizliliğini İhlali’ gerekçesi ile alınan ifadelerde gazeteciler mesleklerini icra ettiklerini, kamuoyu güvenliğine tehlikeye düşürecek bir eylemde bulunmadıklarını ve kendilerine tebliği edilen ‘yayın yasağı ya da soruşturmada gizlilik kararı’ olduğuna dair bir mahkeme kararı olmadığını belirttiler. Gazeteciler, polisin ‘güvenlik kamerası görüntüsünü nerden aldınız’ gibi ısrarlı sorularını ise ‘haber kaynağının açıklanmaması’ ilkesine dayanarak yanıtsız bıraktı.

