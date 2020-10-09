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Afyonkarahisar’da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 09.10.2020 20:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Afyonkarahisar’da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi.

Afyonkarahisar’da aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar’da meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış biranda geldi. Kent merkezinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken yayalar bir anda gelen ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle iş yerlerine sığındı. Kısa süren dolu yağışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kavşaklarda emniyet ekipleri anonoslarla sürücülere uyarılarda bulundu.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:52

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Kenar Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
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