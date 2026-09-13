Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! 5 gollü maçta şov yaptı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) 5. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Eflatun-beyazlıların farka gittiği gecede oyuna sonradan giren milli yıldızımız Arda Güler, sergilediği performans ve yaptığı asistle İspanyol basınının gündemine oturdu.

OYUNA GİRDİ, İMZASINI ATTI

Karşılaşmanın 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil olan Arda Güler, oyuna girer girmez hücum hattına büyük bir hareketlilik getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan 21 yaşındaki milli futbolcu, 90+1'de şık pasıyla Kylian Mbappe'yi ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu tayin eden asistin altına imzasını attı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 51. dakikada Sergio Camello'dan geldi.

KYLIAN MBAPPE: "ARDA GERÇEK BİR SİHİRBAZ!"

Karşılaşmanın ardından Arda Güler'in pas kalitesine şapka çıkaran Fransız süperstar Kylian Mbappe, genç yeteneğe övgüler yağdırdı. Mbappe, "Arda Güler gerçek bir sihirbaz. 1 saniye göz göze geldiğimizde o pası bana ulaştıracağını biliyordum. Oyuna girdikten sonra sahada inanılmaz bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO: "TAKIMI TOPLADI VE DENGEYİ SAĞLADI"

Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho da maç sonu basın toplantısında milli futbolcumuzun performansına özel parantez açtı. Portekizli çalıştırıcı, "Arda Güler gerçekten çok iyi ve çok kaliteli bir oyuncu. Çok pozisyon üretiyor. Bu gece oyuna girdikten sonra takımı topladı ve sahadaki dengeyi sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Elche deplasmanına konuk olacak. 4 puanda kalan Rayo Vallecano ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.