Fatma Soydaş tahliye edildi! İlk görüntüsü ortaya çıktı

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve fenomen olan Fatma Soydaş hakkında soruşturma açılmıştı. Fenomen Soydaş daha sonra tutuklanmıştı.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Soydaş'ın TikTok ve Instagram hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplar Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

GÖRÜNTÜLER KONUŞULMUŞTU

Hakkındaki soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Fatma Soydaş için tahliye kararı verildi. Avukat Tansel Koç, yapay zekâ (deepfake) ile kurulan iddiaların hukuken çürütüldüğünü, masumiyetin tescillendiğini açıkladı.



Fatma Soydaş’ı cezaevi kapısında avukatı Tansel Koç karşıladı.

Tahliyesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeninin cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.