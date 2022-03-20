Afyonkarahisar'da apartmanın mazgallarını çalan 5 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir apartmanın mazgallarını çaldıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir apartmanın mazgallarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mazgalları çalan şüphelilerin S.A, T.A, C.D, Ş.D. ile D.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptığı aramada, 2 mazgal, 2 tüfek ve 12 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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