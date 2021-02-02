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Afyonkarahisar’da arama kararları bulunan 9 şüpheli yakalandı

02.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:56
Öğle
13:17
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Melih Eczanesi
Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
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