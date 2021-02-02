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Afyonkarahisar’da araması bulunan 26 kişi yakalandı

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da 30 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, “Aranan Şahısların Yakalanması ve Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Huzur Güven Uygulaması”nda 26 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar’da 30 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, “Aranan Şahısların Yakalanması ve Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Huzur Güven Uygulaması”nda 26 şahıs yakalandı. Ayrıca hafta sonu kısıtlamalarını ihlal eden 30 kişiye ise toplam 44 bin 664 TL para cezası yazıldı.
Afyonkarahisar’da 30 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte eş zamanlı olarak “Aranan Şahısların Yakalanması ve Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Huzur Güven Uygulaması” gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyette 2 bin 701 şahıs sorgulandı. Bu çerçevede; 9 yoklama kaçağı, 3 kayıp şahıs, 3 borçlunun ödeme şartını ihlal, iki hakaret, iki yaralama, bir hırsızlık, bir 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, bir dolandırıcılık, bir çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bir FETÖ/PDY, bir görevi kötüye kullanma ve 1 Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından olmak üzere toplam 26 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 295 araç denetlenirken 1 araç ise trafikten men edildi.
Öte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde araması bulunan 26 kişi yakalanırken kısıtlamaları ihlal eden 30 kişiye ise toplam 44 bin 664 TL para cezası yazıldı.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

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Merkez
Meryem Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
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