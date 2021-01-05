Afyonkarahisar’da ata sporu okçuluk yaşatılacak

Afyonkarahisar belediyesi ata sporu okçuluğun gelecek nesillere aktarılması amacıyla TCDD’ye ait, Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde yer alan binayı kiralayarak okçuluk sahası oluşturacak.

Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde yer alan taşınmazı kiralayan Afyonkarahisar Belediyesi, ata sporu olan okçuluğu bu binada yaşatacak.

Belediye Meclis kararıyla Afyonşehir İstasyon Sahası içindeki açık ve kapalı alanları toplam 2 bin 670,75 metrekarelik taşınmaz "Ata Sporu Okçuluğun gelecek nesillere aktarılması ve Sporu teşvik" amacıyla 10 yıl süreyle belediye tarafından kiralandı. Söz konusu binada okçuluk kurslarıyla, halkın hem geleneksel sporlarla tanışacağını hem de sağlıklı yaşam için spor olanaklarını çoğaltmayı planladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Geleneksel sporları halkımızla buluşturmaya önem veriyoruz. Bu anlayışla yeni bir imkan daha oluşturarak, ata sporumuz olan okçuluk kursunu Afyonkarahisar’da açacağız. Vatandaşlarımız burada okçulukla ilgili kurs alacaklar ve ata sporumuz olan okçuluğa ayrı bir ilgi oluşacak. Bu binamız, geleneksel ve ata sporlarımızın yaşatılması, amatör spora katkı sağlaması adına önemli bir çalışma olacak Destek veren tüm Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

