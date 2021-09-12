Afyonkarahisar'da bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da mısır hasadı yapılan tarlada bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören köyünde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan Sabri Ergin (40), bacağını silaj makinesine kaptırdı.

Tarlada çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi, Ergin'in bacağının makineden çıkarılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

AFAD ve sağlık ekiplerince bacağı makineden çıkarılan Ergin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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