YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı

12.09.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da mısır hasadı yapılan tarlada bacağını silaj makinesine kaptıran kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören köyünde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan Sabri Ergin (40), bacağını silaj makinesine kaptırdı.

Tarlada çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi, Ergin'in bacağının makineden çıkarılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

AFAD ve sağlık ekiplerince bacağı makineden çıkarılan Ergin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Afyonkarahisar'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildiAfyonkarahisar'dan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderildi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
12:59
İkindi
16:32
Akşam
19:19
Yatsı
20:37

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Çalıskan Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

İlkokulda İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadığı iddia edilen müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Avokado çekirdeğinden "doğal renk maddesi" üreten öğrenci TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

İzmir'de 5. kattaki evinin balkonundan düştüğü belirtilen kadın öldü

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Şişecam, cama dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkezden yönetecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.