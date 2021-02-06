Afyonkarahisar'da bağ evinde kumar oynayanlara 22 bin 712 lira para cezası uygulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bağ evinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişiye toplam 22 bin 712 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali İhsanpaşa Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bağ evine düzenledikleri baskında, 17 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 712 lira para cezası uyguladı.
Aramalarda kumar oynanması için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bağ evi sahibi M.A. hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.