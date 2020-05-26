Afyonkarahisar’da bayram coşkusu balkonlara taşındı

Afyonkarahisar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı’nı "müzikli animasyon" ekipleriyle mahalleleri gezerek kutladı.

Afyonkarahisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı’nda düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu. Belediye, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı "müzikli animasyon" ekipleriyle kutladı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, boş kalan sokaklarda kutlama etkinlikleri düzenleyerek vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı.

Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi

Evlerinde kalan vatandaşlara Ramazan Bayramı’na özel sürprizler hazırlandı, şarkılar söylendi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla bayram coşkusunu vatandaşların evine götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, şehrin dört bir tarafında oluşturduğu konvoylarla büyük ilgi gördü.

Gün boyu mahalleler gezildi

Seslendirilen şarkılara 7’den 70’e herkes balkonlardan eşlik etti. Çocuklar içinse balkonlardan sarkıtılan sepetlerin içine hediyeler bırakıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen araçlara büyük ilgi gösteren vatandaşlar bayram coşkusu yaşadı. Ekip, konvoy ile birlikte mahalleleri gün boyunca gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de çeşitli ikramlarda bulundu. Mahallerinde evlerinin balkonlarına çıkan bazı vatandaşlar etkinliği cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte tempo tuttu.