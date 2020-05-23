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Afyonkarahisar'da bazı meyve sebzeler zirai dondan etkilendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.05.2020 19:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bazı meyve sebzeler zirai dondan etkilendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve ilçelerinde kiraz, vişne ağaçları ile patates ve fasulye zirai dondan etkilendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gün önce meteorolojinden zirai donla ilgili açıklama yapıldığını söyledi.

Zirai donun beklendiğini kaydeden Acar, "Geniş bir alanda olacağını tahmin etmiyorduk. Afyonkarahisar'da Evciler, Başmakçı, Dazkırı ilçesi hariç Afyonkarahisar'ın tamamında zirai don olayı ile karşılaştık." dedi.

Şuhut ilçesini, daha sonra da merkez Fethibey beldesi tarafını dolaştığını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Gezdiğimiz yerlerin tamamında o bölgenin yüksekliğine göre veya coğrafi durumuna göre az veya çok zirai don var. Ürünlerde özellikle patateste, fasulyede, ayçiçeğinin bir kısmında, Sultandağı ilçesinde kirazlarda yüzde 25 civarında don var. Aynı bölgede vişnede don olayı var. Tüm ilçelerde don zararıyla ilgili olarak şu anda ekiplerimiz arazide. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Hangi üründe ne kadar oranda ve ne kadar alanda bir zarar var, bunların tespitlerini yapıyoruz."

En kısa zamanda Bakanlık afet ihbar formlarını göndereceklerini belirten Acar, daha sonra özellikle sokağa çıkma yasağı süreci sonunda kişisel anlamda köy köy, çiftçi çiftçi tespitlerini yapacaklarını kaydetti.

Borç erteleme veya herhangi bir destekle ilgili kararı Bakanlığın vereceğini aktaran Acar, "Biz şu an için çiftçimizin yanındayız. Çiftçimizin bu zirai dondan en az zarar görebilmesi adına yapılabilecek tüm tespitlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

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