Afyonkarahisar’da berber ve kuaförlere Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezi Denetim Komisyonu tarafından kentteki berber ve kuaförlere yönelik yapılan Korona virüs (Kovit-19) denetimlerine devam edildi.

Korona visüs salgını nedeniyle alınan tedbir kurallarını yerinde denetleyen komisyonu bu kapsamda kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik önceki haftalarda yaptığı denetimlerine devam etti.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından oluşturulan komisyonu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Komisyon üyeleri belirli periyotlarda yaptıkları ziyaretler ile berber, kuaför ve güzellik merkezi alanında çalışmalarını sürdüren iş yerlerine denetim yaptılar. Denetimlerde iş yeri sahipleri ve çalışanlarına özellikle hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe kuralları bir kez daha hatırlatıldı.



