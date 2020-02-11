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Afyonkarahisar’da bir haftada 116 yolcu otobüsü denetlendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik yol kontrollerinde kış lastiği denetimi başta olmak üzere otobüs şoförlerinin hız ve çalışma-dinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları denetlendi.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin karışabileceği trafik kazalarını önlemek, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla denetim yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik yol kontrollerinde kış lastiği denetimi başta olmak üzere otobüs şoförlerinin hız ve çalışma-dinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları denetlendi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin karışabileceği trafik kazalarını önlemek, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla denetim yapıldı. İl genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan devlet ve il yollarında kış lastiği denetimi başta olmak üzere otobüs şoförlerinin hız ve çalışma-dinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanıp, kullanmadıkları denetlendi.
2 bin 348 şoför ve yolcuya emniyet kemeri uygulaması
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrollerine ilişkin açıklamada, “Son bir hafta içerisinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 116 otobüsün kış lastiği, takoğraf kontrolü, 2 bin 348 şoför ve yolcunun emniyet kemeri kontrolü yapılmıştır. Denetimler sırasında durdurularak kontrol edilen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi, hız kuralları, çalışma ve dinlenme saatleri ile şoför ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında kısa bilgilendirme yapılarak çay ikramında bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerimizce vatandaşlarımızın can ve mal kaybı ile sonuçlanan trafik kazalarını önlemeye yönelik olarak şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimlerine aralıksız olarak devam edilecektir” dedi.

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