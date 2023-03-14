Afyonkarahisar'da bir kadını bıçakla öldüren zanlı, Isparta'da yakalandı

İddiaya göre, ilçede bir termal tesiste konaklayan K.Ç. ile E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, K.Ç, eline geçirdiği bıçakla E.T'yi yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan K.Ç'nin ise Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, polise giderek teslim olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a getirildi.

