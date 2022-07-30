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Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü

30.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

H.S. (39) idaresindeki 03 AAC 713 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan çocuğu Y.S'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan Y.S, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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polis Afyonkarahisar

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