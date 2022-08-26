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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

26.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki bölgede düzenlenen törenden önce, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Ankara'dan İzmir'e "Büyük Taarruz" için bisiklet turu düzenleyen sporculara İzmir'e götürmeleri için Türk bayrağı teslim etti.

Daha sonra Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, törende, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan ve büyük zaferle sonuçlanan istiklal mücadelesinde, Atatürk'ün güvendiği tek şeyin asil, civanmert, kahraman Türk milleti olduğunu söyledi.

Milletin, vatan aşkı, fedakarlığı, azmi, iradesi ve mücadele ruhunun her şeyin önünde ve üstünde olduğunu belirten Alp, "Kahraman Türk ordusu da böyle bir milletin bağrından çıkmış, kahramanlık genlerini milletinden, atalarından almıştır." diye konuştu.

Törende, Piyade Binbaşı Barış Dinç de katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Daha sonra, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ziyaret edilerek, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, ilçe ve belde belediye başkanları ve askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
100 yıl büyük taarruz kocatepe

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