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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde 105 rahvan at yarıştı

29.08.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde 105 rahvan at yarıştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 6. Geleneksel Frig Vadileri Rahvan At Yarışları Zafer Kupası düzenlendi.

İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesindeki yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinden 105 rahvan yarış atı katıldı.

Yirmiye yakın jokeyin at bindiği yarışlar, 10 kategoride gerçekleştirildi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda, zaman zaman at sahipleri ile hakem kurulu arasında anlaşmazlıklar yaşandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yarışlar için gelen vatandaşların, alana girmeden önce üst araması yapıldı.

Yarışlar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Rahvan At Spor Kulübü Başkanı Veysel Kökhasan, etkinliğin, Valiliğin ve Kayıhan Belediyesinin katkılarıyla yapıldığını belirtti.

Kökhasan, "Türkiye'de neredeyse her yerinde at yarışı yapılıyor, 60-70 atla ama burada biz yarışmayı 105 at ile yapıyoruz. 'Afyonkarahisar tarihin, termalin ve zaferin başkenti' diyoruz ama biz rahvan atçılar olarak, Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent olması yolunda dörtnala ilerliyoruz." dedi.

Yarışlarda dereceye giren jokeylere kupaları verildi.

Yarışları, Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin de izledi.

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