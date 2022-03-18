YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da ceset parçaları bulunan cinayetle ilgili 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da ceset parçaları bulunan cinayetle ilgili 2 tutuklama

18.03.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ceset parçaları bulunan cinayetle ilgili 2 tutuklama

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da toprağa gömülü ceset parçaları bulunan cinayete ilişkin gözaltına alınan 6 zanlından 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Hilmi Ç, İbrahim C. (61), Mustafa C. (48), Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ile Doğan İ. (47) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hilmi Ç. ile Mustafa C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

- Olay

Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz 2021'de evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamamış, aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurmuştu.

Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), 18 Ekim 2021'de mera arazisinde hayvan otlatırken temmuzdan beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı, jandarma ekipleri de yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve etrafında gömülü, insana ait kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

15 Mart'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA testinde toprağa gömülü ceset parçalarının Osman Gönk'e ait olduğu tespit edilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Hilmi Ç, dayıları İbrahim C. (61) ve Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ'yi (47) adreslerinde gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdüBüyükçekmece'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü
TÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandıTÜBİTAK'ın Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması sonuçlandı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:31
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.