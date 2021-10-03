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Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

03.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıların tedavi gördüğü hastaneye refakatçi olarak giden kişi darbebildi - Jandarma ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, olay yerinden kaçmaya çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balmahmut köyü yakınlarında Bayram A. (47), İsmail A. (49), Tolga A. (28), Hüseyin Ş. (41) ve Hüseyin U. (33) ile İsmail T. (34), Ömer Deniz Ş. (30), Gökhan İ. (31), Muhammet A. (31), Tayfun S. (25), Hakkı Ç. (33) ve Tugay Ö. (28) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etti.

Kavgada Tayfun S. ve Gökhan İ. silahla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Tolga A'ya Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tolga A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneye refakatçi olarak giden Muhammet A. darbedilerek yaralandı.

Kavgaya ilişkin Bayram A, İsmail A, Hüseyin Ş, Hüseyin U, İsmail T, Ömer Deniz Ş, Hakkı Ç, Tugay Ö. ve tedavisi tamamlanan Muhammet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tayfun S. ve Gökhan İ'nin tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

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