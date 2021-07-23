Afyonkarahisar'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Suzan Er (39) idaresindeki 20 D 8870 plakalı cip, Dinar-Çivril kara yolu Yapağılı köyü yakınlarında Muhammet Karaman (34) yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, cipteki Fuat Er (73) yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ise ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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