YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da Çocuk Şenliği’ devam ediyor

Afyonkarahisar’da Çocuk Şenliği’ devam ediyor

26.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Belediyesi, birbirinden renkli ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’ etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar’da Çocuk Şenliği’ devam ediyor

Çocuk şenliğinin bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Büyük ilgi gören şenlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek miniklerin eğlenceli anlarına ortak oldu. Daha önce Ataköy Mahallesi ve Uydukent Masal Parkı’nda düzenlenen programların ardından bu kez de Akmescit Mahallesi’nde çocuklara yönelik yarışmalar, oyunlar ve birbirinden lezzetli ikramlar vardı. Başkan Zeybek’te şenliğin sevimli ziyaretçilerini yalnız bırakmadı. Çocukların heyecanına ortak oldu, fotoğraf çekildi. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinliğe katılım yoğundu. Palyaçolar şenliğe renk kattı, minikler oyun parkında eğlenceli saatler geçirdi. Oyunlar ile heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar şenliğin keyfini doyasıya çıkardı. Pamuk şekeri ve mısırla damaklar şenlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu43 ilin geçiş güzergahında denetimler sürüyor: Jandarmanın bir haftalık bilançosu
Kütahya’da 190 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldıKütahya’da 190 şahıs, 25 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı
Yaralı bulunan Şahin koruma altına alındıYaralı bulunan Şahin koruma altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:54
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Zehra eczanesi
Merkez
Aykut eczanesi
Bolvadin
Ömür eczanesi
Dazkiri
Pinar eczanesi
Ihsaniye
Badioglu eczanesi
Sandikli
Hilal eczanesi
Cobanlar
Toprak eczanesi
Sultandagi
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Balıkçının ağına mavi renkli balık takıldı! Pişince rengi değişti...

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı

İngiliz basını servetinin ne kadar olduğunu yazdı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.