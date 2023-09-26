Afyonkarahisar’da Çocuk Şenliği’ devam ediyor

Çocuk şenliğinin bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Büyük ilgi gören şenlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek miniklerin eğlenceli anlarına ortak oldu. Daha önce Ataköy Mahallesi ve Uydukent Masal Parkı’nda düzenlenen programların ardından bu kez de Akmescit Mahallesi’nde çocuklara yönelik yarışmalar, oyunlar ve birbirinden lezzetli ikramlar vardı. Başkan Zeybek’te şenliğin sevimli ziyaretçilerini yalnız bırakmadı. Çocukların heyecanına ortak oldu, fotoğraf çekildi. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinliğe katılım yoğundu. Palyaçolar şenliğe renk kattı, minikler oyun parkında eğlenceli saatler geçirdi. Oyunlar ile heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar şenliğin keyfini doyasıya çıkardı. Pamuk şekeri ve mısırla damaklar şenlendi.

