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Afyonkarahisar’da da eller ‘yağmur’ için duaya kalktı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da yağmur duası yapıldı.

Afyonkarahisar’da da eller ‘yağmur’ için duaya kalktı

Cuma namazı sonrası tüm Türkiye’deki camilerde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası için dua etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Bu çerçevede "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Afyonkarahisar’da Ulu Camii’nin yanı sıra il genelindeki tüm camilerde okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edildi.

Afyonkarahisar’da da eller ‘yağmur’ için duaya kalktı

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
12:56
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Karakurt Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
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