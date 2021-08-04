YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

04.08.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

T.Ş. (21) idaresindeki 34 UK 4510 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli karayolu Yeşilyurt köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü T.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan devrilen otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklenme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da şarampole devrilen kargo yüklü tırın sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:13
Yatsı
21:44

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.