Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.

Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.

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