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Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

09.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu.

Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı

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Afyonkarahisar belediye kadın

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