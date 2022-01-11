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Afyonkarahisar'da dün kaybolan engelli genç bulundu

11.01.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da dün kaybolan engelli genç bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli genç, 15 kilometre ilerideki beldede bulundu.

İlçeye bağlı Karacaahmet köyüne dün türbe ziyareti için Bursa'dan gelen zihinsel engelli Muhammet Ali Turan (24), yürüyüş yapmak için köyden ayrıldı.

Bir süre sonra kendisinden haber alamayan baba Ömer Turan, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Muratlar köyü bölgesindeki arazi ve ormanlık alanı iz takip köpekleriyle taradı, Turan'ın bölgedeki gidebileceği yerleşim yerlerinde anonslar yapıldı.

Yaklaşık 15 saatlik arama tarama çalışmaları sonucunda kayıp Muhammet Ali Turan, kaybolduğu köyden yaklaşık 15 kilometre ilerideki Döğer beldesinde bulundu.

Kayıp Turan, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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