Afyonkarahisar’da engelli 4 bireye akülü araç hediye edildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam Federasyonu işbirliğinde Afyonkarahisar’da 4 engelli bireye akülü araba hediye edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte bir nebzede olsun engelli bireylerin gönüller alınmaya çalışıldı. Sakatlar Derneği’nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara, Engelsiz Yaşam Federasyonu (EYAF) Genel Başkanı Bülent Kapu, engelli bireyler ve kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Keklik, akülü araçların takdim edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Özel kardeşlerimize ve ailelerine sağlık, huzur içinde geçirecekleri güzel bir ömür diliyorum. Özel kardeşlerimizi mutlu edecek akülü araç dağıtımı teslim törenindeyiz. Ben öncelikle Engelsiz Yaşam Federasyonu Başkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, engelsiz bir dünya temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından akülü araçların takdimi yapılması ile program sona erdi.



