YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da engelli 4 bireye akülü araç hediye edildi

Afyonkarahisar’da engelli 4 bireye akülü araç hediye edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile TCDD 7.

Afyonkarahisar’da engelli 4 bireye akülü araç hediye edildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam Federasyonu işbirliğinde Afyonkarahisar’da 4 engelli bireye akülü araba hediye edildi.
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte bir nebzede olsun engelli bireylerin gönüller alınmaya çalışıldı. Sakatlar Derneği’nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara, Engelsiz Yaşam Federasyonu (EYAF) Genel Başkanı Bülent Kapu, engelli bireyler ve kurum müdürleri katıldı.
Etkinlikte konuşan Keklik, akülü araçların takdim edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Özel kardeşlerimize ve ailelerine sağlık, huzur içinde geçirecekleri güzel bir ömür diliyorum. Özel kardeşlerimizi mutlu edecek akülü araç dağıtımı teslim törenindeyiz. Ben öncelikle Engelsiz Yaşam Federasyonu Başkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, engelsiz bir dünya temenni ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından akülü araçların takdimi yapılması ile program sona erdi.

Afyonkarahisar’da engelli 4 bireye akülü araç hediye edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Demırbas Eczanesi
Merkez
Karakoç Eczanesi
Merkez
Nuray Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.