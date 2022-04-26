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Afyonkarahisar'da et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

26.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir et kombinasında, K.Ş. ile İ.G, F.G. ve M.G. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.Ş, bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, İ.G, F.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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