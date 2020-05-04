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Afyonkarahisar'da evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 12 yaşındaki Ahmet Eymen Yırtık'a, ilçe kaymakamlığınca doğum günü sürprizi yapıldı.

İstanbul'da bulunan anne Filiz Yırtık, Çay ilçesindeki dedesi Mevlüt Ödemiş'in yanında yaşayan ve 12 yaşına giren oğlu Eymen Yırtık için doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyen anne Filiz Yırtık, "3 Mayıs oğlumun doğum günü ama şu an bize çok uzak. Çay'da anneannesi ve dedesiyle yaşıyor. Ona bir sürpriz yapabilir misiniz?" paylaşımında bulunarak Çay Kaymakamlığından yardım istedi.

Çay Kaymakamlığı da gelen talebe olumlu yanıt vererek 12 yaşına giren Ahmet Eymen Yırtık'a doğum günü sürprizi yapmak için harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Kumcu, alınan pasta ve hediyelerle Ahmet Eymen Yırtık'ın dedesiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

Pastayı mumlarla süsleyen ekibe kapıyı Ahmet Eymen Yırtık açtı. Üzerinde rakamla 12 yazan pastanın mumlarına üfleyen Eymen, çok mutlu olduğunu belirterek, sürprizden dolayı Çay Kaymakamlığına teşekkür etti.

Cep telefonuyla annesi Filiz ile Antalya'da çalışan babası Kenan Yırtık'la da görüşen Eymen, ailesinden bir dahaki doğum gününü birlikte kutlayacakları sözünü aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Semerci, Eymen Yırtık'ın doğum günün kutlayarak, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valiliğimiz ve Çay Kaymakamlığımız adına görevli arkadaşlarımızla senin doğum gününü kutlamaya geldik. Nice mutlu yıllara Eymen. İnşallah, yakın zamanda koronavirüs salgınını atlatırız. Uzun yıllar boyunca hep birlikte doğum günlerimizi kutlarız." dedi.

Semerci, Ahmet Eymen Yırtık'a aldıkları hediyeleri verdi.

Eymen de doğum gününün kutlanmasına vesile olan devlet büyüklerine teşekkürlerini sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Çay Kaymakamlığı Doğum Günü Eymen Yırtık

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