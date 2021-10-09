Afyonkarahisar'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Başören köyünde 90 yaşındaki R.Ö'nün yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları, içeri girerek R.Ö'yü dışarı çıkardı.

Torununun evine götürülen yaşlı kadının sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



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