YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar’da eylem ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Afyonkarahisar’da eylem ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemler yasaklandı.Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla yazılı açıklamada, yasak kararının Korona virüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve eylemler yasaklandı.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla yazılı açıklamada, yasak kararının Korona virüs ile mücadele kapsamında alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım 2020 günü saat:23.59’a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır. Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Aydın’da kadına şiddete pankartlı tepki
Aydın’da kadına şiddete pankartlı tepki
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Yargıtay Onursal Başkanı Boyrazoğlu’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret
Yargıtay Onursal Başkanı Boyrazoğlu’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Karanfil Eczanesi
Merkez
Nurgül Eczanesi
Merkez
Seyhan Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Değerli Öğretmenim projesi online platforma taşındı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sırada yer aldı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sırada yer aldı
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.