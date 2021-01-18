YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

18.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde farklı suçlara karıştığı belirlenen 6 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin asayiş uygulamasında yakaladığı 6 yabancı uyruklunun, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma", "uyuşturucu madde bulundurma ve kabul etmek", "özel hayatın gizliğini ihlal", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin sınır dışı edileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:13
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Aktan Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ümıt Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Akdağ ve Kumalar dağlarında kar üstünde yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Afyonkarahisar’da kar yerini soğuk havaya ve dona bırakıyor

Afyonkarahisar’da kar yerini soğuk havaya ve dona bırakıyor

Vali Çiçek ulaşımın kardan dolayı aksamaması için çalışmaları yerinde inceledi

Vali Çiçek ulaşımın kardan dolayı aksamaması için çalışmaları yerinde inceledi

Cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımı

Cafe ve kıraathane sahibi esnaflara gıda yardımı

BAL’a yükselen İscehisarspor’da hedef 3. Lig

BAL’a yükselen İscehisarspor’da hedef 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.