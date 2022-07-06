Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yargılama sonucunda "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün Dinar'ın Tatarlı beldesinde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, A.Ö'yü beldede ailesinin adresinde yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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