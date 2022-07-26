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Afyonkarahisar'da firari hükümlü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

26.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da firari hükümlü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

Afyonkarahisar'da firari hükümlü, polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisten kaçarken trafik kazası yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme" ve "Sahte kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan B'yi (41) Nazmi Saatçi Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki adresinin önünde gördü.

Polis ekiplerini gören Ceylan B, otomobille kaçtığı sırada Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde aracı devrildi.

Ekipler, devrilen otomobilin içerisinden çıkardığı yaralı hükümlüyü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.

Hükümlünün, tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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