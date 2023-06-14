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Afyonkarahisar’da foto saferi başlıyor

14.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destekleriyle 16-18 Haziran 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar’da Foto Safari Etkinliği düzenlenecek.

Afyonkarahisar’da foto saferi başlıyor

Etkinliğe, doğa, tarih, kültür, gastronomi konularda alanında uzman sosyal medya içerik üreticileri davet edildi. Doğa temasıyla haşhaş, lavanta, gül bahçeleri, Eber Gölü, Kırkgöz Köprüsü, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı; Tarih temasıyla Ulu Cami, Mevlevihane, Afyonkarahisar Kalesi, Tarihi Konaklar ziyaret edilecek.

Kültür temasıyla Frig Vadileri ziyaret edilerek içerikler üretilecek olup gastronomi temasıyla da Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli 10 yöresel ürününün sergilenecek.

Öte yandan katılımcılar Ürün Fotoğraflama Eğitimi ile alanında özgün üretici ve şeflerle buluşturulması sağlanacak.

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
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Yatsı
22:13

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Sule eczanesi
Merkez
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Merkez
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