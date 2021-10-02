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Afyonkarahisar'da Frigya'nın tanıtılması amacıyla atlı safari yapıldı

02.10.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da Frigya'nın tanıtılması amacıyla atlı safari yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği tarafından kente davet edilen Ride For Far Atlı Seyahat Grubu, Frig Vadisi'ni gezdi.

Atlı Seyahat Grubu, 2 günlük Afyonkarahisar programı çerçevesinde ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı tarihi Ayazin'i köyünde atlarla köy turu yaptı. Daha sonra grup, vadi içindeki kale, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumcaboğaz anıtlarının bulunduğu alanlardan Emre Gölü'nü gezdi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak belirledikleri Frigya'nın tanıtılması amacıyla atlı safari etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Döğer bölgesindeki turizm destinasyonunda en önemli unsurlardan birinin de atçılık, binicilik ve okçuluğun bölgeye kazandırılması olduğunu belirten Boztepe, etkinliğe 70'e yakın binicinin katıldığını bildirdi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de tarihi Frig yolunda at bindiğini ifade etti.

Tarihte 3 bin yıl önce Frig'lerin bu bölgede medeniyet kurduklarını anlatan Eker, "Anadolu'nun her bir yerinde ayrı medeniyetlerin izleri var. Bu da Anadolu'nun ve Türkiye'nin zenginliğidir. Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği bu etkinliğin de Afyonkarahisar'ın ve Frigya'nın tanınmasında, tanıtılmasında son derecede yararlı olacağını düşünüyorum. Ben de uzun bir zamandır at biniyorum. Böyle fırsatlar olduğunda desteklemek maksadıyla katılıyorum." dedi.

Ride For Far Atlı Seyahat Grubu Organizatörü Zeki Kütük ise Türkiye'nin en kalabalık atlı seyahat grubu olduklarını, Frig Vadisi'ni tanıtmak için yaklaşık 70 atla bölgeyi gezdiklerini dile getirdi.

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