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Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

08.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.

Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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