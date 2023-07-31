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Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kıdemli çavuş hayatını kaybetti

31.07.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu.

Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kıdemli çavuş hayatını kaybetti

N.Ö (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır, Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeyken yolun sağına devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'ya, emniyet tedbiri aldığı sırada, M.G (39) yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet daha sonra devrilen tıra çarparak durdu.

Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Tatlı, N.Ö ve M.G yaralandı.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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