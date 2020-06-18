YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor

Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını sürecinde faaliyetlerini geçici olarak durduran termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak - ZAFTODER Başkanı Gümüşhan: "Daha sonraki haftalarda peyderpey temmuza kadar otellerimiz tamamıyla açılmış olacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyetlerini geçici olarak durduran 5 yıldızlı termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte aldığı güvenli turizm sertifikası ve yaptığı hazırlıkların ardından yarın hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki çoğu 5 yıldızlı oteller, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmak için 1 Temmuz hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak misafirler, otellerde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'daki otellerin 12 ay boyunca hizmet verdiğini anımsattı.

Salgının başladığı 15 Mart'tan itibaren kentteki 5 yıldızlı termal otellerin faaliyetlerini geçici olarak durduğunu dile getiren Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde Afyonkarahisar'daki bütün oteller hazırlıklarını yaptı ve bakanlıkların yayımlamış olduğu genelgelere göre tedbirlerini almaya başladı. En sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden otellerden 'güvenli turizm sertifikası' alınması istendi. Ama sonradan da güncellenerek bu madde kaldırıldı. Fakat Afyonkarahisar'daki bütün 5 yıldızlı oteller, bu çıkan genelgeye göre hazırlıklarını yaptı ve müracaatlarını yaparak belgelerini almaya başladı."

- "Temmuza kadar bütün oteller açılmış olacak"

Ali Gümüşhan, hazırlıklarını tamamlayan bazı termal otellerin güvenli turizm sertifikası aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otellerin açılma tarihi hedefinin 1 Temmuz olduğunu aktaran Gümüşhan, "Hazırlıklarını tamamlayan ve rezervasyon alan ilk otelimiz 19 Haziran'da misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. Daha sonraki hafta içerisinde peyderpey temmuza kadar otellerimiz tamamıyla açılmış olacak ve müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. Termal turizm için Afyonkarahisar'a gelecek bütün misafirlerimiz, güvenilir bir şekilde tatillerini yapabilirler." dedi.

Otelin Kovid-19 Süreç Yöneticisi Büşra Boduroğlu ise bakanlıkların genelgeleri uyarınca oteldeki hijyen gerekliliklerini sağladıklarını aktararak, mutfak bölümlerinde de sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeler yapıldığını anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:32
Yatsı
22:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Erler Eczanesi
Dinar
Burak Eczanesi
Emirdag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'da bir beldede giriş çıkışlar sınırlandırıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

Şuhut’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.