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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 19 koyun telef oldu

12.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 19 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 19 koyun telef oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 19 koyun telef oldu.

Orhan Bozkuş idaresindeki 06 FL 984 plakalı hafif ticari araç, Akcan Parkı yakınlarında önüne çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada 19 koyun telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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