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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

26.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 ABJ 003 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Alt Geçidi'nden çıktığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Yazıcı (39) ve Fatih Mehmet Kaya'ya (37) çarptı.

Çöp konteyneri, ağaç ve park halindeki 06 BSL 851 ile 34 DR 640 plakalı araçlara çarparak duran aracı terk eden sürücü yaya olarak kaçtı.

Yayalardan Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Yazıcı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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