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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

19.11.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Mehmet Özdemir (36) idaresindeki 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köyü yakınlarında Hacı Halil Uzuner'in (55) kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ecevit (45), Sevim (44), Filiz (33), Cansel (22), Ayşe Dudu (12), Tuğçe (7) ile Asya Özdemir (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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