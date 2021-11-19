Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Mehmet Özdemir (36) idaresindeki 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köyü yakınlarında Hacı Halil Uzuner'in (55) kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ecevit (45), Sevim (44), Filiz (33), Cansel (22), Ayşe Dudu (12), Tuğçe (7) ile Asya Özdemir (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz