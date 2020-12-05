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Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.12.2020 15:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ile 9 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1-4 Aralık tarihlerinde 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar merkezi, Emirdağ, Sinanpaşa, Bolvadin, Sandıklı, Evciler, Çay, Çobanlar ve İscehisar'daki denetimler sırasında ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 163 kişiye idari para cezası uyguladığı bildirildi.

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