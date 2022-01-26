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Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

26.01.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin, bir gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin, idari izinlerinin 1 gün uzatıldığı bildirildi.

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